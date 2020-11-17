Операторов связи могут обязать давать Роскомнадзору доступ к сетям

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Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, первый заместитель председателя комитета Сергей Боярский и зампред Максим Кудрявцев разработали законопроект, который предлагает обязать операторов связи предоставлять доступ к своим сетям Роскомнадзору.

Проект закона внесли в нижнюю палату российского парламента, передаёт РИА Новости. В пояснительной записке указывается, что доступ к сетям операторов должен будет даваться «в целях установки технических средств контроля».

Авторы инициативы отмечают, что Роскомнадзор и его территориальные органы сталкиваются с проблемами в попытках контролировать каналы, распространяющиеся исключительно в кабельной сети связи, и юридические лица, отвечающие за функционирование таких каналов. Ведомству приходится заключать договоры с операторами связи, чтобы проверить соблюдение редакциями кабельных каналов, телепрограмм и их вещателями требований законодательства. Такая ситуация создаёт риски распространения экстремистской информации, по мнению депутатов.

Как передавал NEWS.ru, ранее Министерство внутренних дел согласовало законопроект, предлагающий ограничить услуги связи в местах лишения свободы.