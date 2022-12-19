Оператор маркировки заявил об отсутствии дефицита в России антибиотиков ЦРПТ: в России нет дефицита антибиотиков на основе амоксициллина и цефуроксима

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оператор системы маркировки «Честный знак» — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) — заявил, что в России нет дефицита антибиотиков на основе амоксициллина и цефуроксима. Товарные запасы покрывают растущий спрос, уточнили в ЦРПТ для РИА Новости.

На прошлой неделе некоторые Telegram-каналы опубликовали информацию, что в ряде региональных аптеках, в частности в Мурманской области, возник дефицит антибиотиков «Зиннат» и «Амоксициллин».

В России не прогнозируется дефицит таблеток с международным непатентованным наименованием «Амоксициллин» и «Цефуроксим». В настоящее время на территории России сформированы достаточные запасы этих препаратов — более 4,3 млн упаковок находятся на складах и в аптеках, — рассказали в ЦРПТ.

В ЦРПТ подтвердили, что фиксируют рост спроса на такие лекарства. Так, за период с 28 ноября по 11 декабря россияне покупали данные препараты на 32% чаще, чем за две предыдущих недели. Даже если повышенный спрос сохранится, запасов лекарств с амоксициллином достаточно более чем на 4,5 месяца, а лекарств с цефуроксимом — более чем на год.

Ранее исследование «Сбер Аптеки» и HH.ru показало, что каждый третий россиянин (33%) считает, что в аптечке на работе обязательно должны быть успокоительные средства. Больше половины опрошенных добавили бы в нее обезболивающие средства, а почти четверть (22%) считает, что в офисной аптечке должны быть капли для глаз.