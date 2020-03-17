https://static.news.ru/photo/dfd9f0e2-685a-11ea-9382-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Ракова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опроверг появившуюся информацию, что Москва будет закрыта на карантин в связи с распространением заболевания.

Сообщения являются ложью. Прошу руководствоваться официальной информацией оперативного штаба, — сказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как ранее сообщили «Ведомостям» источники, близкие к мэрии и федеральному правительству, могут быть закрыты все городские предприятия и организации, кроме ответственных за жизнеобеспечение столицы и экстренных служб. Работать будут только продуктовые магазины и аптеки. Выехать или въехать в город нельзя будет даже на личном транспорте. Может быть введён комендантский час, гражданам запретят выходить на улицу без спецразрешения, следить за этим будут полиция и Росгвардия, задерживая нарушителей.

Ранее NEWS.ru писал, что в связи с распространением коронавируса в ближайшее время в Москве может быть введён режим чрезвычайной ситуации (ЧС). В этом случае прекратится работа общественного транспорта, в том числе и метро, город закроют на въезд и выезд.