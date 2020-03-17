Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опроверг появившуюся информацию, что Москва будет закрыта на карантин в связи с распространением заболевания.
Сообщения являются ложью. Прошу руководствоваться официальной информацией оперативного штаба, — сказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Как ранее
Ранее NEWS.ru писал, что в связи с распространением коронавируса в ближайшее время в Москве может быть введён режим чрезвычайной ситуации (ЧС). В этом случае прекратится работа общественного транспорта, в том числе и метро, город закроют на въезд и выезд.