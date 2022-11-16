Оперативник назвал главные опасности для детей в Сети Оперативник Ульянов: в соцсетях дети могут стать жертвами фишинга, шантажа и сватинга

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Пользуясь интернетом дети и подростки могут стать жертвами фишинга, шантажа и сватинга, рассказал «КП-Иркутск» эксперт по кибербезопасности и оперативник ГУ МВД России по Иркутской области Владимир Ульянов. Также дети могут попасть под влияние маньяков или «групп смерти», администраторами которых, как правило, выступают рекламщики и SMM-специалисты, которые оттачивают мастерство управления массами. Чтобы предотвратить эти угрозы, эксперт посоветовал объяснить детям устройство интернета, исходящие от него угрозы, а также периодически проверять активность ребенка в Сети.

Ребята должны понимать, что их могут использовать втемную, водить за нос. Если будут объяснять, как устроен интернет, на чем там зарабатывают деньги, дети вообще не станут замечать этих групп, проходить мимо. Кроме того, не лишним будет читать переписку детей в соцсетях, смотреть, на какие группы ребенок подписан, чем интересуется, — уточнил эксперт.

По словам Ульянова, в соцсетях дети могут наткнуться на фишинг — страницы с одной записью со ссылкой-переходом на другой сайт, который полностью копирует внешний вид реального веб-ресурса. После ввода данных на нем мошенники получат доступ к странице ребенка и станут рассылать его друзьям просьбы занять денег. Чтобы не допустить такого, эксперт посоветовал никогда не вводить логины от паролей и соцсетей на других ресурсах.

Фото: shutterstock

Ребенок в интернете также может стать жертвой шантажа со стороны взрослого мошенника, который представляется его сверстником или сверстницей. Злоумышленник завязывает с ребенком близкое общение, которое быстро доходит до снимков в обнаженном виде. Если ребенок поддастся на уговоры мошенника, он станет жертвой вымогателей, которые станут угрожать ему распространением порочащих его фотографий среди одноклассников. Эксперт советует пользователям Сети не делиться фотографиями и информацией о себе с кем угодно, не только с незнакомыми людьми.

Кроме того, дети могут стать жертвами сватинга, когда один из подростков в ходе конфликта заказывает сообщение о минировании школы с аккаунта другого. Это платная услуга, которую предоставляют хакеры через различные форумы и чаты. Также ребенок может попасть под влияние маньяка или педофила, которые находят своих жертв в соцсетях. Оперативник уточнил: некоторым хватает переписки или фото, тогда как другие назначают детям встречи. Чтобы предотвратить эту угрозу, он порекомендовал проверять переписку ребенка.

Прокурор Московской области Сергей Забатурин заявил, что звонки под видом работников банков или сотрудников правоохранительных органов — это основной способ кибермошенничества. Чтобы не стать жертвой злоумышленников, не надо сообщать звонившим персональные данные и поступающие на телефон через СМС коды.