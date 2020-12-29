Операция по поиску рыбаков с траулера «Онега» завершена

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Активная фаза поисково-спасательной операции в районе крушения рыболовецкого судна «Онега» завершена. Об этом заявили в Росморречфлоте.

Поисково-спасательные работы прекращены, — сказал ТАСС источник в пресс-службе ведомства.

Он добавил, что все суда, которые были задействованы в поисках моряков, возвращаются к рыболовецкому промыслу либо в места пребывания.

Траулер «Онега» затонул в Баренцевом море вблизи Новой Земли Архангельской области, о чём слало известно 28 декабря. На его борту находились 19 человек, из которых спасены были только двое — Владислав Буторин и Руслан Катюхин.

По факту гибели судна было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности на транспорте, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более человек). Предполагается, что «Онега» могла затонуть из-за обледенения или в результате крена при вытягивании трала. В Росрыболовстве допускают, что экипаж мог пренебречь техникой безопасности при работе в осенне-зимний период.

Как писал NEWS.ru, траулер был обнаружен на глубине 120 метров. Его предполагается обследовать с помощью глубоководного аппарата, который будет доставлен в район крушения 31 декабря. Предполагается, что все пропавшие рыбаки могут находиться на его борту.

Президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин передали семьям погибших членов экипажа соболезнования. Глава Мурманской области Андрей Чибис заявил, что семьи рыбаков получат по 1 млн рублей в качестве материальной помощи.