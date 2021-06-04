Опер по кличке Миша Улыбка: воспоминаем кто такой «ангарский маньяк»

В Иркутской области суд вынес третий приговор «ангарскому маньяку», 57-летнему, Михаилу Попкову который был ранее осуждён на два пожизненных срока за 81 убийство, а в 2020 году сознался ещё в двух. Ангарский городской суд 4 июня приговорил его ещё к девяти годам и восьми месяцам колонии особого режима. NEWS.ru вспоминает чем известен бывший милиционер и один из самых страшных российских серийных убийц, оставивший далеко позади самого Чикатило.

Как сообщает Следственный комитет, судом установлено, что в ночь с 13 на 14 июля 1995 года Попков изнасиловал и убил случайно встреченную им женщину. Кроме того, он сообщил следствию, что причастен ещё к одному убийству в 1995 году. Тогда, в Ангарске, находясь в лесном массиве за территорией местной автоколонны, он также расправился с другой жертвой. Об этих преступлениях Попков написал явки с повинной, находясь в особорежимной исправительной колонии, где отбывал два пожизненных срока за серию убийств. Летом 2020 года осуждённый был этапирован в Иркутскую область для проведения необходимых следственных действий. Тело второй убитой до сих пор так и не нашли. От последнего слова Попков в суде отказался.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Михаил Попков, известный как «ангарский маньяк» совершал преступления с 1992 по 2010 год в Иркутской области, а пойман он был только в 2012 году — спустя 20 лет после первого убийства. До 1998 года он работал в милиции и ряд убийств совершил, находясь в форме МВД и на служебном автомобиле.

Родился будущий маньяк в Норильске Красноярского края, а с середины 90-х, уже будучи в Ангарске, работал оперативным дежурным в ОВД, отличался доброжелательностью, за что коллеги прозвали его Миша Улыбка. Уволился он в звании младшего лейтенанта, после чего пошёл работать в ЧОП. Там у него карьера не сложилась, и с 2011 года он подрабатывал извозом и рытьём могил.

Ещё в середине девяностых годов следователи обратили внимание на похожий почерк в серии убийств, которую удалось проследить с 1994 по 2002 год. Преступник нападал на молодых женщин, в основном в возрасте от 19 до 28 лет, используя разные орудия убийства — топор, ножи, отвёртку, удавку, в том числе применяя их по-очереди к одной жертве. Убивал неумело, нанося множественные удары. Все убитые женщины были невысокими и склонными к полонте. Из первоначально вычлененных как жертвы одной серии убийств 29 женщин все кроме одной находились в момент нападения в состоянии алкогольного опьянения. Ту единственную девушку, которая была трезва, Попков не стал насиловать, а задушил её шарфом и исколол ножом уже мёртвое тело. В дальнейшем он продолжил надругательства над телами убитых, например одной из женщин он вырезал сердце.

СУ СКР по Иркутской области

Тела убийца прятал в лесах вокруг автострад и грунтовых просёлочных дорог вокруг Ангарска. Три жертвы оставались живы на момент их обнаружения милицией и скончались уже в больнице от смертельных ран. Слухи о маньяке появились в Ангарске только к 1998 году, когда для их расследования была выделена оперативная группа, которая два года не могла похвастаться успехами

Летом 2000 года была создана новая следственно-оперативная группа под контролем Восточно-Сибирской прокуратуры, которая пересмотрела итоги работы предшественников. Однако и она зашла в тупик.

Только в 2012 году СК РФ возобновил считавшееся безнадёжным уголовное дело о покушении на убийство и изнасиловании девушки, которая была найдена 28 января 1998 года в снегу в микрорайоне Байкальск в Ангарске в бессознательном состоянии. Оказалось, что ещё тогда она опознала в нападавшем оперуполнмоченного Ангарского ОВД и дала об этом показания, но им не дали ход. На этот раз была применена молекулярно-генетическая экспертиза, которая указала на Михаила Попкова. В июне 2012 года он был задержан, когда занимался перегоном из Владивостока только что купленной машины.

Сначала ему было предъявлено обвинение в 22 убийствах и двух покушениях на убийство. 14 января 2015 года Иркутский областной суд приговорил Михаила Попкова к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. После этого он признался ещё в 59 убийствах и одном покушении. Три эпизода в суде не удалось доказать. В 2018 году суд вновь приговорил «ангарского маньяка» к пожизненному сроку. В 2019 году Михаил Попков был этапирован в колонию «Торбеевский централ» в Мордовии, где находился пока не написал ещё дну явку с повинной.