https://static.news.ru/photo/ac332fd2-d526-11e9-b272-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Специалисты экспертного центра союза потребителей «Росконтроль» провели исследование магазинной трески российского производства. В двух из пяти образцов была обнаружена повышенная концентрация мышьяка.

На экспертизу была отправлена продукция пяти брендов: Borealis, «Бухта изобилия», «Каждый день», «Марлин» и «ВкусВилл». В филе трески Borealis и «Бухта изобилия» содержание мышьяка превысило допустимое значение в 3 и 1,6 раза соответственно. В остальных образцах также нашли это вещество, однако его содержание мало и не противоречит требованиям безопасности. Только два производителя прошли тест: это треска торговых марок «ВкусВилл» и «Марлин».

По данным Всемирной организации здравоохранения, длительное воздействие мышьяка может привести к развитию рака и к проблемам сердечно-сосудистой системы, напоминает URA.RU .

Ранее, как писал News.ru, эксперты Росконтроля проверили консервы из печени трески, представленные в российских магазинах. Лучшей оказалась печень марки Setra.