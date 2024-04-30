Опасные снаряды в Крыму, раненные под Курском: как ВСУ атакуют РФ 30 апреля

Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

ATACMS

Вооруженные силы Украины вновь атаковали российские регионы. В ночь на 30 апреля ВСУ предприняли попытку массированной атаки Крыма ракетами ATACMS. Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что перед ракетной атакой на полуострове объявляли тревогу и перекрывали Крымский мост. Также под обстрелами оказались Белгородская, Херсонская, Курская области и ДНР. В результате атак была разрушена гражданская инфраструктура, есть раненые среди мирного населения. Все подробности новых атак ВСУ на территорию России — в материале NEWS.ru.

Как ВСУ атаковали Белгородскую область?

Украинские военные атаковали территорию Белгородской области не менее восьми раз за прошедшие сутки, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что пострадавших в результате атаки нет.

По информации главы региона, 29 апреля три приграничных района области обстреливались три раза из миномета и четыре — снарядами из РСЗО «Град», также зафиксирован сброс взрывного устройства с дрона. Повреждения выявили в одном многоквартирном доме, трех частных домах и одном автомобиле.

«В Краснояружском районе под минометный обстрел попала окраина села Староселье — зафиксировано три прилета. Пострадавших и разрушений нет. В Шебекинском городском округе по селу Муром выпущено четыре снаряда из РСЗО „Град“. Никто не пострадал, разрушений нет», — написал Гладков.

Он добавил, что в Грайворонском округе на окраине села Безымено с дрона было сброшено одно взрывное устройство.

Ранее Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородском районе сработала система ПВО, была сбита одна воздушная цель на подлете к городу.

«В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбита одна воздушная цель на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — говорится в сообщении губернатора.

Фото: МО Украины

Из какого оружия ВСУ нанесли удар по Крыму?

Украинские войска ночью нанесли ракетный удар ракетами ATACMS по Крыму, над Джанкоем и Симферополем отработала система ПВО, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты Российской Федерации, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью боевики ВСУ нанесли ракетный удар по Республике Крым... Над Джанкоем и Симферополем отработала система ПВО России... По предварительным данным, ЗеРейх применил для удара по мирному полуострову несколько баллистических ракет ATACMS», — написал Рогов.

Он уточнил, что перед ракетной атакой на полуострове объявляли тревогу и перекрывали Крымский мост. Минобороны РФ данную информацию не комментировало. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Позже глава Крыма Сергей Аксенов предупредил жителей, что в селе Донском в Симферопольском районе и окрестностях после поражения ракеты ATACMS рассыпались неразорвавшиеся боеприпасы. Он призвал граждан незамедлительно сообщать правоохранителям о таких находках и ни в коем случае не приближаться к ним.

Ранее газета New York Times со ссылкой на свои источники сообщила, что в Пентагоне признали, что Украина будет иметь возможность использовать недавно поставленные ракеты ATACMS большей дальности для ударов по Крыму. Цель — «усилить давление» на полуостров.

Сколько раз за прошедшие сутки была атакована ДНР?

Украинские войска за прошедшие сутки 23 раза обстреляли территорию ДНР, сообщило в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Отмечается, что ВСУ выпустили 64 единицы различных боеприпасов.

«23 факта вооруженных атак ВФУ зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки. 14 обстрелов — на Донецком направлении. Девять обстрелов — на Горловском направлении. Всего выпущено 64 единицы различных боеприпасов», — говорится в сообщении представительства.

Там добавили, что сведения о жертвах среди мирных жителей не поступали. В предыдущие сутки было зафиксировано 14 обстрелов.

Что известно об атаках ВСУ на Донецк и Горловку?

Накануне украинские войска за 45 минут выпустили восемь снарядов калибра 155 мм по Петровскому району Донецка и Горловке, сообщило в своем Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 23:10 — населенный пункт Кураховка — город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 23:35 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 23:40 — населенный пункт Кураховка — город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров», — сообщает представительство.

Позже там добавили, что в 23:55 мск по населенному пункту Кураховка в Петровском районе Донецка было выпущено два снаряда калибром 155 мм.

Артиллерия калибра 155 мм применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 мм, которые украинские войска активно используют их обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. Для них используются снаряды такого же калибра.

Сколько раз за сутки ВСУ ударили по Херсонской области из артиллерии?

За сутки артиллерия украинских войск нанесла по Херсонской области 39 ударов, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

«Преступный киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 20 артиллерийских ударов. С наступлением темноты было зафиксировано еще 19 прилетов», — рассказал источник.

Всего под огнем противника оказались шесть населенных пунктов: Каховка, Новая Каховка, Князе-Григоровка, Алешки, Великая Лепетиха, Днепряны.

Сколько человек пострадали при обстреле Курской области?

В результате обстрела населенного пункта Козино в Курской области со стороны ВСУ пострадали два человека, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, пострадавшие были госпитализированы в районную больницу.

«Сегодня со стороны Украины обстреляно село Козино Рыльского района. Ранения получили двое жителей. Их госпитализируют в районную больницу. В результате обстрела повреждено десять домовладений, перебита линия электропередачи. Подомовый обход продолжается. Обязательно окажем помощь собственникам повреждённого имущества», — написал Старовойт.

Губернатор добавил, что в результате атаки в селах Козино, Локоть и Городище частично нет света. По его словам, аварийные бригады приступят к восстановлению, как только позволит обстановка.

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