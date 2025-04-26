Опасные погодные явления прогнозируют в 10 регионах России Вильфанд: на выходных в 10 регионах РФ ожидаются опасные погодные явления

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В ближайшие дни в северо-западной части России ожидаются мокрый снег и дождь, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Высокий уровень пожароопасности прогнозируется в Забайкалье, на Урале — заморозки.

Кроме того, в Вологодской и Архангельской областях, а также в Республике Коми в выходные пройдут сильные осадки в виде мокрого снега и дождя. Это приведет к гололедице, предупредил Вильфанд.

В Краснодарском крае, Волгоградской области и Крыму прогнозируется сильный ливень с грозой и усилением ветра до 20–22 м/с, — сказал синоптик.

Сильные осадки ожидаются и в Приморье: в регионе пройдет дождь с мокрым снегом. В Забайкальском крае ожидается ветер со скоростью 24 м/с, что может привести к развитию лесных пожаров. В Челябинской и Свердловской областях возможны ночные заморозки до -3 °C.

Ранее Вильфанд сообщил, что ночные и утренние часы с 26 по 28 апреля в европейской части России ожидаются заморозки до -5 °C. Помимо Москвы и Подмосковья, температура понизится в Ивановской, Владимирской, Костромской, Калужской, Смоленской, Рязанской, Тульской, Тверской и Ярославской областях. По данным Гидрометцентра, 27 и 28 апреля до -3 °C может остыть воздух в регионах Приволжья, в Пензенской и Ульяновской областях.