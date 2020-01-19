https://static.news.ru/photo/6af98842-3a64-11ea-9e29-fa163e074e61_660.jpg Фото: Вадим Жернов/ТАСС

Учёные из Калифорнийского университета в США установили, что рыбные палочки и искусственное крабовое мясо сурими являются источником сильнейшего загрязнения атмосферы. Такой вывод они сделали, изучив процесс производства продуктов.

Авторы исследования, установили, что наибольший вред окружающей среде наносят суда-контейнеровозы, которые доставляют выловленную рыбу на заводы, сообщает РИА Новости.

Мало того, что суда потребляют большое количество топлива, так ещё их владельцы в целях экономии используют дешёвое и некачественное горючее. Оно, по мнению ученых, и выделяет в атмосферу много диоксида серы и других вредных веществ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что специалисты Росконтроля протестировали в лаборатории качество пяти известных марок крабовых палочек: «Меридиан», Vici, «А’море», «Санта Бремор», «Русское море». По результатам экспертизы обнаружилось, что несколько производителей заменили рыбный фарш сурими крахмалом. Экспертиза показала, что наиболее соответствуют требованиям безопасности крабовые палочки фирмы «Меридиан».