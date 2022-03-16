«Опасность не исчезла»: в ГД высказались об отмене масочного режима

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Федот Тумусов заявил, что отмена масочного режима и других коронавирусных ограничений своевременна, что доказывает статистика. Тем не менее шанс заразиться COVID-19 ещё остаётся и те, кто беспокоится за своё здоровье, могут продолжать носить маски, пишет «Радио 1».

Ослабление санитарного режима связано с тем, что заболеваемость пошла на убыль и, по крайней мере в Москве, прежних темпов распространения коронавируса уже точно нет. Но тем не менее это не значит, что болезни вообще нет. Она есть, и опасность заразиться COVID-19 хоть и снизилась, но не исчезла, — сказал он.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене масочного режима и ряда антиковидных мер в столице с 15 марта. Следом ограничения сняли в Подмосковье. Власти Санкт-Петербурга в этот день заявили, что очередная волна коронавирусной инфекции в городе закончилась.

При этом за минувшие сутки в России количество госпитализаций из-за ковида выросло более чем в два раза по сравнению с предыдущим днём. В больницы попали 7273 человека с коронавирусом. Суточный прирост заболеваемости составил 36 678 случаев.