«Опасность и смертельность»: депутат призвал запретить электронные сигареты Депутат Хамзаев призвал запретить электронные сигареты в России

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Электронные сигареты могут представлять социальную опасность и «смертельность», поэтому в России их надо запретить, заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев в разговоре с «360». Он убежден, что россияне пользуются табачной продукцией в «гигантских, чудовищных» количествах.

Я последовательно выступаю за полный запрет электронных сигарет. У нас в целом табак, никотин потребляют, к сожалению, в гигантских, чудовищных количествах. Если мы устраним хотя бы одно из направлений, будет только лучше, — высказался Хамзаев.

Он напомнил, что некоторые страны уже запретили продажу такой продукции. Хамзаев предложил последовать примеру Бразилии и также отказаться от курения электронных сигарет. Однако, рассуждая о менее крайних мерах, депутат отметил, что производство, хранение и распространение подобной продукции должно быть строго лицензировано законодательством.

Производство, хранение, распространение такой продукции должно быть лицензировано с точки зрения контроля качества и учета в силу ее социальной опасности и смертельности, — резюмировал политик.

Ранее сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве задержали шестерых мужчин, которые организовали международный канал поставки в столицу крупных партий немаркированных электронных сигарет. Как сообщается на сайте МВД, у них изъяли более 150 тысяч таких вейпов.