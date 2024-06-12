«Опасное поведение»: нарколог об употребляющем «веселящий газ» Сардарове Нарколог Шуров: блогер Сардаров мог погибнуть, употребляя «веселящий газ»

Психиатр и нарколог Василий Шуров в беседе с NEWS.ru заявил, что блогер Амиран Сардаров рисковал здоровьем и жизнью, когда вдыхал на видео «веселящий газ». По словам эксперта, он мог потерять сознание, удариться и получить серьезные травмы, учитывая, что употреблял закись азота в одиночку. Шуров также предположил, что блогер роликом с «веселящим газом» хотел привлечь к себе внимание.

Есть прецедент, когда украинский гроссмейстер [шахматист Станислав Богданович] вместе с подругой погибли, надышавшись «веселящим газом». Периодически в России люди выпадают из окон, надышавшись закисью азота. Часто люди падают и разбивают головы, получая внутричерепные гематомы. Некоторые даже в аварии попадают. Так что это действительно очень опасное поведение. Учитывая, что блогер снимал видео в одиночку, — объяснил нарколог.

Шуров также назвал странным решение Сардарова вдыхать «веселящий газ» на видео, публиковать его, а затем вовсе удалить. Он предположил, что блогер сделал это специально.

У таких людей не бывает ошибок — они с этого контента живут. Я полагаю, что виной всему желание снова засветиться, потому что о Сардарове все забыли, — заключил эксперт.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Сардарова требуют привлечь к ответственности за пропаганду «веселящего газа». По данным источника, он опубликовал в «Дневнике хача» 49-минутное видео, где дышит шариками и плачет. Как пишет SHOT, ролик назывался 11 June и был подписан «яЛЮБЛЮ тебя...». По данным канала, после этого блогер перестал выходить на связь и удалил ролик.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.