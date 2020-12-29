Опальный отец Сергий отказывается признавать себя виновным

https://static.news.ru/photo/bcd7e326-49d0-11eb-a763-fa163e074e61_660.jpg Фото: Всеволод Могучев/youtube.com

Бывший схиигумен Сергий не признаёт себя виновным во вменяемых ему преступлениях. Об этом рассказал его адвокат Иван Миронов.

Ему вменяют в вину преступления по трём статьям УК РФ. Ни по одной из них он вину не признает, — цитирует его ТАСС.

Юрист добавил, что материалов дела пока не видел и с самим Сергием не общался, но в его позиции уверен.

Бывшего схимонаха задержали 29 декабря в Среднеуральском монастыре в рамках следственных действий. Поводом для этого послужило видео, размещённое на YouTube, в котором он призывает «умереть за Россию». В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям о склонении к суициду, нарушении права на свободу вероисповедания и самоуправстве. Сергий отправлен в Москву, где суд изберёт ему меру пресечения.

Ранее отца Сергия лишили сана за призывы игнорировать коронавирус и самоизоляцию, но после этого он продолжал проводить богослужения, за что был отлучён от церкви. За проповеди опального священника дважды штрафовали по статьям о возбуждении ненависти и вражды и распространении недостоверной информации. В своих речах схимонах неоднократно критиковал патриарха Кирилла и российские власти.

Ранее NEWS.ru писал, что задержание бывшего схиигумена прокомментировала депутат Госдумы Наталья Поклонская. По её мнению, силовые ведомства действовали обоснованно. Парламентарий отметила, что проповеди Сергия могут негативно влиять на людей.