ОП презентует проект по организации наблюдения на выборах за рубежом Общественная палата РФ презентует проект по организации наблюдения на выборах за рубежом

Фото: Ammar Safarjalani/Xinhua/Global Look Press

На итоговом форуме «Сообщество», который состоится в российской столице 2 и 3 ноября, будет презентован проект Общественной палаты России по организации наблюдения на выборах и референдумах за рубежом. В частности, представители наблюдательных миссий ОП РФ в иностранных государствах поделятся с участниками форума результатами своей работы по итогам 2022 года.

Как отмечается, за минувшие 10 лет под эгидой Общественной палаты России был создан институт общественного мониторинга, нацеленный на обеспечение прозрачности и законности выборов. До 2020 года члены ОП РФ участвовали в наблюдении за голосованиями и выборами на референдумах в Азербайджане, Белоруссии, Грузии, Камбодже, Латвии, Сирии, Соединённых Штатах и на Украине преимущественно в составе делегаций сторонних организаций.

С 2021 года ОП РФ начала развертывать собственные наблюдательные миссии за рубежом, направив делегации на выборы различных уровней в Сирию, Эфиопию, Армению и Киргизию. В 2022 году количество таких наблюдательных миссий возросло до восьми.

Модель наблюдения за голосованием, разработанная ОП, помогает выстраивать эффективное сотрудничество и укреплять дружеские отношения между государствами, считает заместитель руководителя комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с общественными наблюдательными комиссиями (ОНК) Александр Холодов. Он лично принял участие в работе наблюдательных миссий ОП РФ в 2022 году на парламентских выборах в Абхазии и Ливане, парламентских и муниципальных выборах в Конго, а также на всеобщих выборах в Кении и Анголе. Институт наблюдательных миссий за рубежом также позволяет обмениваться полезными электоральными практиками и продвигать российский формат международного наблюдения, добавил Холодов.

Западные наблюдатели должны чуть ли не подтвердить законность выборов. Это превращает институт международного наблюдения в инструмент давления. Мы показываем совсем другой подход: миссии Общественной палаты показывают, что наблюдение за выборами — это все-таки именно наблюдение, а не утверждение их результатов. Мы не пытаемся оценивать электоральные процессы в другой стране по российским законам — мы изучаем соответствующее законодательство страны, в которой проходят выборы. И, естественно, мы не стремимся навязывать свои решения. Мы смотрим за самим процессом и подтверждаем, что люди действительно приходят высказать свою волю, — сказал Холодов.

Форум «Сообщество» является открытой площадкой для диалога между чиновниками, бизнесменами, гражданскими активистами, представителями некоммерческих организаций (НКО) и другими общественными институтами. Его основная задача — выявить лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности, а также объединить между собой единомышленников.

Второй форум ОП РФ «Сообщество» состоялся 9 и 10 июня в Твери. На мероприятии эксперты представили участникам форума лучшие федеральные и локальные практики в области социальной медиации и инцидент-менеджмента. Также было уделено время обсуждению роли региональных общеcтвенных палат в укреплении гражданской cолидарности и реализации важных социальных инициатив.