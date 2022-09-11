ОП: попытки Запада вмешаться в выборы в России провалились Член ОП Мизулина: попытки Запада вмешаться в выборы в России полностью провалились

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Голосование на выборах в России проходит спокойно, попытки Запада вмешаться в них провалились, заявила член Общественной палаты РФ, глава Ассоциации участников рынка интернет-индустрии «Лига безопасного интернета» Екатерина Мизулина. По ее словам, серьезных провокаций не зафиксировано, а количество фейков значительно снизилось, сообщает РИА Новости.

Ход голосования идет спокойно, серьезных провокаций и инцидентов нами не отмечено. На данный момент попытки наших заокеанских коллег вмешаться в наши выборы полностью провалились, — цитирует агентство Мизулину.

Она отметила, что по сравнению с 10 сентября число фейков о выборах снизилось приблизительно вчетверо.

Выборы различных уровней в стране проходят в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября. Прямым голосованием будут избраны губернаторы 14 регионов, депутаты шести заксобраний и гордум 12 административных центров.

Ранее глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадим Ковалев сообщил, что на систему электронного голосования было совершено около четырех тысяч хакерских атак. Все они были отражены, система продолжила работу в штатном режиме.