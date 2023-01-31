OnlyFans объяснил ограничение доступа для российских пользователей OnlyFans объяснил ограничение доступа для российских пользователей ошибкой

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Сервис OnlyFans объяснил ограничение доступа к сайту для российских пользователей технической проблемой, сообщает Telegram-канал «Полигон медиа» со ссылкой на пресс-службу компании. На данный момент доступ к сайту восстановлен, в OnlyFans добавили, что специально не блокировали портал для россиян.

Возникла техническая проблема, которая затронула некоторые регионы и теперь решена, – говорится в сообщении сервиса.

Ранее 31 января россияне жаловались, что не могут попасть на OnlyFans. При попытке зайти на сайт появляется ошибка HTTP 403 Forbidden.

OnlyFans является сервисом, в рамках которого авторы канала выкладывают на свои страницы видео и фотоматериалы, как правило, эротического и порнографического содержания. Посетители сайта могут получить доступ к просмотру страницы того или иного автора за платную подписку.

Запуск платформы состоялся в ноябре 2016 года. К концу 2020 года на платформе было зарегистрировано более 30 млн пользователей. Основателем OnlyFans является бизнесмен Тим Стокли. В 2021 году он передал полномочия гендиректора Ами Ган.