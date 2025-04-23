Прощание с Зурабом Церетели: онлайн-трансляция, фото, видео

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Прощание с Зурабом Церетели

В 12:00 в храме Христа Спасителя в Москве начнется церемония прощания с художником-монументалистом, скульптором Зурабом Церетели. Его похоронят рядом с женой в Грузии 26 апреля. NEWS.ru ведет онлайн-репортаж с церемонии прощания.

Президент Российской академии художеств скульптор Зураб Церетели умер в кругу своей семьи в возрасте 91 года. Он давно перестал часто появляться на публике, предпочитая заниматься творчеством у себя на даче.

Церетели родился 4 января 1934 года. Он окончил Тбилисскую академию художеств. В 1964 году Церетели обучался во Франции, где общался с художниками Пабло Пикассо и Марком Шагалом. С конца 1950-х скульптор работал в Институте истории, археологии и этнографии Академии наук Грузинской ССР. Он также был старшим мастером оформительского цеха Тбилисского художественно-производственного комбината Художественного фонда Грузии. Кроме того, Церетели являлся председателем монументальной секции Союза художников Грузии. С конца 1960-х он начал активно работать в области монументального искусства — создавал скульптуры, панно и другие работы. В 1980 году Церетели назначили главным художником Олимпийских игр в Москве.

Впоследствии он был избран действительным членом Академии художеств СССР. С 1997 по 2025 год Церетели являлся президентом Российской академии художеств.

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Церетели создал несколько тысяч произведений живописи, графики, скульптуры и монументально-декоративного искусства (фрески, мозаики и панно). Помимо России и Грузии, его работы представлены в Белоруссии, Бразилии, Великобритании, Испании, Италии, Литве, США, Уругвае, Франции, Японии, а также на Украине.

С 1958 года художник был женат на Инессе Андроникашвили. Через год после свадьбы у них родилась дочь Лика. В 1998-м супруга Церетели умерла. Он не любил афишировать личную жизнь. Став вдовцом, скульптор больше не женился. СМИ называли его гражданской супругой художницу Татьяну Кочемасову, которая младше Церетели на 46 лет. Он принимал участие в открытиях ее выставок. Кочемасова — выпускница факультета теории и истории искусств художественного института имени Сурикова. Она является академиком, а также вице-президентом Российской академии художеств, возглавляемой Церетели. Женщина входит в координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах при президентском совете по науке и образованию.

После распада СССР Церетели стал гражданином Грузии, но продолжал активно работать не только на родине, но и в РФ. В июне 2003 года за особые заслуги перед страной президент Владимир Путин предоставил художнику российское гражданство.

18.15. Церемония прощания с Зурабом Церетели в Храме Христа Спасителя завершилась колокольным звоном, вышли последние прощавшиеся. Храм закрыт на вход. Гроб с телом покойного остается внутри, позже его отвезут вывезен в аэропорт и оттуда доставят в Грузию для захоронения согласно воле покойного. Скульптор упокоится рядом с женой Инессой Андроникашвили.

18.00. Храм Христа Спасителя закрыли, прощание закончилось.

17.23. Из храма Христа Спасителя выносят цветы и грузят их в машину. Видимо, самолёт с покойным улетит в Грузию с большим количеством цветов

17.00. У дочери Зураба Церетели Елены сел голос, сообщает корреспондент NEWS.ru. Предположительно это может быть причиной переживаний из за смерти отца.

16.50. Проститься с Церетели приехал Сергей Цой, бывший пресс секретарь Юрия Лужкова и муж Аниты Цой. Он был в сопровождении охраны и не стал общаться с прессой. Известно, что скульптор Зураб Церетели был очень дружен с Юрием Лужковым.

15.05. Одна из женщин расплакалась и упала у гроба на пол, ей помогли подняться.

14.52. Попрощаться с Зурабом Церетели пришел председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф в сопровождении охраны.

14.50. Отпевание закончилось, но люди до сих пор идут попрощаться со скульптором.

14:05. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков сказал, что Церетели соединял «очень большую внутреннюю теплоту» и «потрясающий творческий талант». Он добавил, что Церетели постоянно и однажды, пока они пили с ним кофе в кафе, на салфетке нарисовал образ грузинского старика. «Он был дитем Грузии, патриотом России и человеком глобального масштаба», — сказал Пушков.

13:40. Диана Гурцкая, певица, народная артистка России, рассказала, что Церетели был удивительным, добрым, чутким человеком. Она добавила, что с такими людьми уходит эпоха.

13:14. Искусствовед, режиссер-документалист, директор «Мультимедиа-Арт-музея» Ольга Свиблова сказала, что для нее Церетели — друг, коллега и человек, с которым она прошла огонь, воду и медные трубы. Она добавила, что он многим помогал и в его семье росли приемные дети.

По словам Свибловой, Церетели черпал энергию в искусстве, он всегда рисовал, и на 92-м году жизни, слабый и больной, он писал картины, лежа в кровати.

13:05. Художник Никас Сафронов рассказал, что Церетели смог сохранить и восстановить Академию художеств, сохранить классическое искусство. Он отметил, что скульптор работал «монументально, креативно и быстро» и подготовил проект «Слезы скорби» уже на третий день после теракта 11 сентября в США. Сафронов добавил, что Церетели был очень хлебосольным, и, когда в Россию приезжали западные звезды — Роберт Де Ниро, Софи Лорен, Моника Беллуччи, он принимал их у себя, накрывая роскошный стол. Никас передал соболезнования от Софи Лорен.

Сафронов также рассказал, что, по его мнению, Церетели превзошел Леонардо да Винчи: у итальянского художника было всего двенадцать картин, скульптор же оставил после себя больше наследия.

12:57. На прощании у гроба Церетели был замечен помощник президента РФ Владимир Мединский. Проститься пришли также генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и глава ЛДПР Леонид Слуцкий.

12:50. Жена режиссера Никиты Михалкова, дизайнер, руководитель компании «Русский силуэт» Татьяна сказала, что Церетели — большой художник, скульптор, чьи монументы стоят в Нью-Йорке. Франции, Испании, Грузии. По ее словам, он очень внимательно относился ко всем художникам, дизайнерам, в том числе молодым, выделял помещения для проведения мероприятий и приходил на них. Она добавила, что в последний раз они обсуждали возможность проведения вечера памяти дизайнеров-модельеров: Ирины Крутиковой, Валентина Юдашкина, Славы Зайцева.

12:40. Советник генерального директора Музея Востока Татьяна Метакса рассказала, как Церетели написал ее портрет. Она отметила, что в адрес скульптора льется много негатива даже после его смерти. Метакса добавила, что Зураб Церетели хотел, чтобы его похоронили на родине, в Грузии.

12:33. Проститься со скульптором пришли представители грузинской диаспоры.

12:30. Давний друг скульптура кардиохирург Лео Бокериа рассказал, что Церетели был невероятно работящим: он рисовал и что-то подрисовывал «день и ночь». По его словам, он просветил многих, а его произведения органичные, чистые и о многом заставляют задуматься. Бокериа добавил, что Церетели был очень гостеприимным, в его доме постоянно были его друзья и он никогда не отказывал тем, кто хотел с ним встретиться, познакомиться.

12:24. Олег Кошкин, заслуженный архитектор России, рассказал, что Церетели — незаменяемый человек, заменить его никем невозможно и в академии все находятся в смятении по этому поводу.

12:11. Попрощаться с Церетели приехал Лео Бокериа, кардиохирург, давний друг скульптура.

12:09. К гробу Церетели подошел попрощаться телеведущий Андрей Малахов.

12:05. В храме Христа Спасителя началось отпевание скульптора Зураба Церетели.

11:50. Депутат Мосгордумы народный артист РФ Евгений Герасимов сказал, что Церетели был человеком тепла, добра и солнца. Он добавил, что Церетели был человеком семейным и черпал творческую энергию в том числе от своих близких. Отвечая на вопрос журналистов, он предположил, что Российскую академию художеств после смерти Зураба Церетели мог бы возглавить его сын Василий.

11:28. Владимир Владимирович, близкий друг Церетели с юности, рассказал, что скульптор всегда отличался трудолюбием, дружил с людьми, старался всем помочь. Он добавил, что Церетели много и несправедливо критиковали.

11:18. У гроба Церетели был замечен депутат Московской городской думы, художественный руководитель театров на Малой Ордынке и Сатиры Евгений Герасимов.

11:17. У гроба Церетели сидят самые близкие его женщины. Это дочь Елена (другое имя — Лика) Церетели и жена — искусствовед, академик Российской академии художеств Татьяна Кочемасова.

11:12. В храм занесли гроб для прощания.

11:10. Заслуженный художник РФ Александр Рожников приехал в храм Христа Спасителя проститься со скульптором. Он рассказал, что в последний раз видел Церетели на собрании Российской академии художеств в ноябре прошлого года. По его словам, Церетели выглядел бодрым и активным. Рожников добавил, что Зураб Константинович был очень гостеприимным человеком.

11:05. Сотрудница галереи искусств Роза сказала, что она не сделала и миллионной доли того, что сделал в своей жизни скульптор. Она назвала Церетели «добрейшим» и «приятным» человеком, отметила, что он очень много работал и учил других: проводил экскурсии, давал мастер-классы.

11:00. Сотрудница Галереи искусств Зураба Церетели Вера рассказала корреспонденту NEWS.ru, что он был очень добрым, хорошим человеком.

10:55 В храм Христа Спасителя доставили венок от Патриарха Кирилла.

10:37 К храму Христа Спасителя прибывают люди. Одними из первых доставили два венка от президента РФ Владимира Путина.

10:20 В храме Христа Спасителя готовятся к началу церемонии прощания с Зурабом Церетели.