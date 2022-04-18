Онлайн-ретейлер «Самокат» остановил деятельность в 15 городах России

Онлайн-ретейлер «Самокат» остановил свою деятельность в 15 городах России в рамках оптимизации работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Речь идёт, в частности, о таких городах, как Арзамас, Верхняя Пышма, Дмитров, Жуковский, Наро-Фоминск, Нахабино, Первоуральск, Сергиев Посад и один из районов Челябинска.

Количество пользователей и операционные показатели в некоторых городах и районах не достигли необходимого уровня для эффективной работы сервиса. Поэтому «Самокат» остановил там свою деятельность, а также сократил число курьеров-партнёров, — говорится в сообщении.

Компания подчеркнула, что курьерам-партнёрам и остальным сотрудникам было предложено перейти на другие точки или позиции в других городах. При этом онлайн-ретейлер не останавливает внутренние процессы, расширяет пул поставщиков, а также продолжает работу по подписанию новых контрактов.

Как предположил в разговоре с «Ведомостями» источник среди акционеров сервиса, сворачивание работы в регионах может говорить о возможной готовности «Сбера» закрыть этот проект. Однако источники в контролирующих сервис «Сбере» и VK утверждают обратное.

Ранее другой источник сообщил, что на решение сократить работу сервиса в регионах повлиял отъезд в США первого зампреда правления «Сбера» Льва Хасиса. Хасис развивал именно онлайн-ретейл в экосистеме банка и, по некоторым данным, покинул страну незадолго до начала действий на Украине или вскоре после их начала. Другой собеседник в «Сбере» уточнил, что банк не планирует продолжать сотрудничество с Хасисом, который ушёл из банка ещё в начале февраля и с тех пор не участвовал в работе e-commerce направления.