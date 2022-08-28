Онлайн-кинотеатр START подтвердил утечку данных пользователей сервиса

Онлайн-кинотеатр START подтвердил информацию об утечке телефонов и электронных адресов ряда пользователей, об этом говорится в Telegram-канале сервиса. Руководство платформы добавило, что данные, попавшие в открытый доступ не содержат в себе пароли и информацию о банковских картах клиентов. Сервис подчеркнул, что уязвимость, из-за которой злоумышленники похитили данные и выложили их в Сеть уже устранена.

Мы уже исправили уязвимость и доступ к нашим данным закрыт. <...> самое существенное, что там есть — email или телефон, с которого пользователь мог подключаться. В базе нет паролей в открытом виде, истории просмотров и главное — нет и не может быть данных банковских карт и другой финансовой информации, — говорится в сообщении.

Также уточняется, что слитые данные пользователей были «не полностью актуальные», поскольку они за 2021 год.

Сервис принес извинения за этот инцидент, а также порекомендовал пользователям в целях меры безопасности изменить пароли и придумывать более сложные.

О сливе данных сервиса 28 августа сообщил Telegram-канал «Утечка Данных», по словам источника, объем дампа (слитого в Сеть материала) составил около 72 гигабайт, в нем содержится информация о 43,9 млн пользователей онлайн-платформы. Канал сообщил, что попавшие в открытый доступ данные содержат имена и фамилии пользователей, адреса их электронной почты, хешированные пароли, IP-адреса, страну, даты начала-окончания подписки и последнего входа на платформу.