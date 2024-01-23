Онлайн-кинотеатр оштрафовали на полмиллиона рублей за сцены с ЛГБТ Суд оштрафовал more.tv на 500 тысяч рублей за неверную маркировку фильмов с ЛГБТ

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Компания ООО «М3», являющаяся учредителем онлайн-кинотеатра more.tv, получила штраф в размере 500 тысяч рублей за показ фильмов со сценами с тематикой ЛГБТ (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) без маркировки «18+». Соответствующее решение вынес Таганский районный суд Москвы, передает ТАСС.

Суд признал виновным ООО «М3» (учредитель more.tv) по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП (распространение среди несовершеннолетних в интернете информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения) и назначил наказание в виде штрафа на сумму 500 тысяч рублей, — сказали в суде.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор с декабря 2022 года выписал около 100 административных протоколов за демонстрацию несовершеннолетним ЛГБТ-контента и его пропаганду на ТВ и в онлайн-кинотеатрах. Там уточнили, что общая сумма выписанных за год штрафов составила более 50 млн рублей.

Закон о запрете ЛГБТ-пропаганды среди россиян любого возраста вступил в силу в декабре 2022 года. В ноябре 2023 года Верховный суд признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил ее деятельность в России. В связи с этим владельцы онлайн-кинотеатров и телеканалов обязаны выявлять и исключать из эфира все материалы с подобной пропагандой, а также обеспечивать распространение контента с демонстрацией ЛГБТ с маркировкой «18+».