https://static.news.ru/photo/e1de2822-cfee-11e9-bd76-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Интерактивная карта с информацией о загрязнённости воздуха и воды на территории России заработает в ближайшее время. Она будет доступна любому гражданину.

Информация от мониторинговых станций и онлайн-датчиков с предприятий, а также данные от Росприроднадзора и Роспотребнадзора на интерактивной карте будут сведены в простое и понятное представление: «зеленый», «жёлтый» или «красный» уровни загрязнения, — говорится в пресс-релизе Минприроды, посвящённом работе Восточного экономического форума.

Ведомство уточняет, что подобную интерактивную карту по проекту «Чистая вода», анонсировал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максим Егоров.

Ранее News.ru писал о том, что российские города с самым загрязнённым воздухом находятся в Сибири. Согласно докладу Минприроды, лидером этого антирейтинга стал Абакан. На втором месте в списке разместился Ангарск, а замыкает тройку Барнаул.

В первую десятку также вошли Братск, Зима, Иркутск, Искитим, Красноярск, Кызыл и Лесосибирск. Кроме того, жители Минусинска, Новокузнецка, Норильска, Петровска-Забайкальского, Улан-Удэ и Читы также проживают в крайне неблагоприятной экологической обстановке.