Онлайн-бронирование поездок в BlaBlaCar станет платным

https://static.news.ru/photo/32e57a72-3952-11eb-8e64-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

Карпулинговый сервис BlaBlaCar запускает новую систему бронирования поездок, предусматривающую взимание с потенциального попутчика комиссии.

Новая система по замыслу компании должна повысить надёжность поездок с пассажирами.

BlaBlaCar запускает новую систему онлайн-бронирований в автомобилях попутчиков. Она повысит ответственность пассажиров за счёт введения платного доступа к бронированиям, — приводит РИА Новости выдержку из сообщения компании.

При этом на первоначальном этапе плата будет взиматься только за бронирование поездок на длинные расстояния (несколько сотен километров). Впоследствии планируется ввести комиссию на все поездки.

Таким образом, пассажир оплачивает доступ к бронированиям, после чего имеет 24 часа, чтобы выбрать водителя, а в случае неуспеха компания вернёт деньги. Стоимость доступа к бронированию будет зависеть от маршрута и количества бронируемых мест.

Опыт использования этой системы в европейских странах показывает, что она сокращает количество отказов от поездок на 40% по сравнению со странами, где эта система не работает, — добавляют в BlaBlaCar.

С помощью нововведений планируется также ввести новые функции, которые будут показывать надёжность водителя, процент отменённых бронирований и отказов от поездок.

Как писал NEWS.ru, компания-перевозчик «Транс Лайн» из Астрахани требовала заблокировать в России карпулинговый сервис BlaBlaCar. Астраханцы заявили, что из-за работы сервиса лишаются пассажиропотока и несут убытки. Они надеялись полностью заблокировать BlaBlaCar и другие подобные ему приложения. Арбитражный суд Москвы иск компании отклонил.