Онлайн-уроки, советы учителям: что паблики «ВКонтакте» пишут об образовании

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Получение образования открывает много возможностей перед человеком. Родители ищут ответы на вопрос, как мотивировать ребенка учиться в школе, преподаватели — запрещать или разрешать гаджеты. Чтобы учителя смогли лучше ориентироваться в современных течениях школьной жизни, NEWS.ru собрал пять сообществ во «ВКонтакте» об образовании.

VK Education

Этот паблик поможет тем, кто хочет развиваться в сфере IT и digital. Здесь найдется масса образовательных программ для школьников и студентов, которые хотят узнать больше о специальностях в этих направлениях, погрузиться в профессию и построить успешную карьеру. Благодаря понятной навигации в паблике можно легко разобраться, как подобрать себе курс, устроиться на стажировку или попасть на IT-олимпиаду. Все программы бесплатные, проходят очно и ориентированы на практику. Преподаватели — ведущие эксперты VK. Лучшие студенты получают возможность попасть на работу в компанию.

Админы паблика не только делятся полезной информацией, но и активно рассказывают о своих студентах и сотрудниках. Так, например, самому молодому работнику VK всего 17 лет. Он учится в 11-м классе и параллельно работает в команде проектным менеджером. В постах сообщества можно найти не только образовательный контент, но и легкий юмор. Админы также предлагают скачать мотивирующие обои на телефон и поделиться с друзьями мемами об айтишниках и менеджерах.

«VK для педагогов»

Этот паблик создан специально для учителей. Профессиональное сообщество объединяет педагогов со всей России. Специалисты могут подключиться к специальному учебному чату «VK Мессенджера» или прослушать выпуски подкаста «Цифровая учительская», где ведущие обсуждают текущие проблемы и новости в образовательной сфере и школах.

Паблик часто ссылается на другие образовательные проекты VK и таким образом позволяет учителям направлять своих подопечных в разные сферы деятельности: от IT до литературоведения. Админы канала рассказывают о тайм-менеджменте для педагогов, о том, как мотивировать учеников трудиться и какие компьютерные игры полезны детям.

«Форум классных руководителей»

Этот паблик — цифровое сообщество классных руководителей и кураторов. Здесь любой найдет поддержку профессионального сообщества, темы для бесед с учениками и полезную информацию для личностного роста. Организаторы проекта предлагают участвовать в федеральных конкурсах и проектах, обмениваться опытом и всячески развивать сферу образования.

Педагоги найдут здесь дополнительную информацию к урокам «Разговоры о важном», смогут обсудить, как правильно вести себя с «трудными подростками» и какие фильмы показать на внеклассных занятиях. Форум классных руководителей, или просто ФКР, — это живое сообщество, где каждый пост сопровождается десятками комментариев.

«Сферум»

Этот паблик — закрытое образовательное пространство для педагогов, учеников и их родителей. В учебном профиле в «VK Мессенджере» можно создавать чаты, проводить видеоуроки в высоком качестве, а также хранить полезные материалы и делиться ими с учениками. Большой плюс программы в том, что там нет рекламы, спама и платных сервисов, а попасть в учебные чаты можно только по приглашению от педагога.

В сообществе делятся полезными материалами о современном образовании, рассказывают, как сделать учебу интереснее и насыщеннее. Педагоги рассказывают о своем опыте: как они сталкивались с травлей среди учеников в школе, о гаджетах на уроках, использовании мемов в школьной программе и о том, как побороть усталость и выгорание. Еще админы публикуют интервью с педагогами и готовые идеи интересных уроков.

«Учи.ру»

Этот паблик рассказывает о работе крупнейшей российской образовательной онлайн-платформы «Учи.ру». Более 12 миллионов учеников ежегодно изучают на ней школьные предметы в интерактивной̆ форме, узнают азы программирования, развивают гибкие навыки, готовятся к ВПР и ОГЭ, а также участвуют в олимпиадах.

Отличительная особенность платформы — занятия можно выполнять и в школе, и дома. Использование программы делает уроки и домашние задания более увлекательными и улучшает качество преподавания.

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