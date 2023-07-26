Онкоуролог назвал признаки «тихого» рака Онкоуролог Сысоев назвал проблемы с мочеиспусканием признаками аденомы и рака простаты

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Аденома простаты — это доброкачественная опухоль, возникающая в результате разрастания клеток предстательной железы, рассказал в беседе с РИАМО врач-онкоуролог Александр Сысоев. Он пояснил, что растущая опухоль начинает все сильнее давить на мочевой пузырь, вызывая характерный дискомфорт при мочеиспускании. При этом схожая симптоматика наблюдается и при раке простаты.

Это слабый поток мочи, увеличение времени, которое нужно на то, чтобы помочиться, ощущение не до конца опорожненного мочевого пузыря, необычные выделения в конце мочеиспускания, — пояснил врач.

По его словам, рак простаты относится к «тихим» видам онкозаболеваний, которые могут никак не проявляться на ранних стадиях. Болезнь умело «маскируется» под простатит или аденому предстательной железы благодаря схожим симптомам: затрудненному мочеиспусканию, болям и резям при походе в туалет, недержанию мочи. Однако, как подчеркнул специалист, множество проведенных исследований доказало, что сама по себе аденома простаты никак не увеличивает риск развития рака.

То есть у мужчины, у которого была аденома, со временем может развиться рак. Но вероятность этого такая же, как у мужчины, у которого никогда не было аденомы простаты, — объяснил онкоуролог.

Среди факторов риска рака простаты он выделил возраст старше 50 лет, генетическую предрасположенность, избыточный вес, сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания. При выявлении любых симптомов, связанных с нарушением мочеиспускания, Сысоев посоветовал обратиться к врачу.

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