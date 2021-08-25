Онкологи дали советы по профилактике рака

Из обновлённых рекомендаций Всемирного фонда по исследованию рака следует, что вскоре главной его причиной будет ожирение. Учёные перечислили способы его избежать, сообщил Focus.de.

Во-первых, нужно есть больше цельнозерновых, бобовых, фруктов и овощей. Каждый день 400 граммов этих продуктов. При том из овощей лучше избежать насыщенных крахмалом, таких как картофель.

Во-вторых, следует отказаться от фастфуда, выпечки и сладостей. В-третьих, красное мясо и колбасы не должны быть на столе чаще трёх раз в неделю.

Газированные напитки, смузи и холодный чай в бутылках тоже вызывают риск ожирения из-за большого количества сахара. А максимальная норма алкоголя в день — два бокала для мужчин и один для женщин.

И наконец, важна физическая нагрузка. Это получасовые тренировки три раза в неделю или прогулки каждый день такой же продолжительности.

Ранее онколог назвала напитки, провоцирующие развитие рака толстой кишки. Связь между их употреблением и развитием заболевания установили учёные Вашингтонского университета в 14-летнем исследовании.