Онколог указал на опасность покраснения и усталости глаз Врач Иванов: покраснение и быстрая усталость глаз могут быть симптомами рака

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Покраснение глаз, их быстрая утомляемость и усталость могут быть признаками развития рака, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» онколог, онкохирург Антон Иванов. Также, по его словам, к симптомам онкологических заболеваний глаз относятся расширение зрачка, появление сгустков крови в передней части глаза, отслоение сетчатки и прогрессивное ухудшение зрения. При этом симптомы зависят от типа раковой опухоли.

Например, если онкологическое поражение локализовалось на радужке, то одним из характерных симптомов может быть изменение цвета радужки, появление пятен и узелков на ее поверхности. Если опухоль располагается в области века, то появляется узелок, который может кровоточить, — объяснил специалист.

Он добавил, что при меланоме век возникает двоение в глазах, а на радужке появляются темные пятна. Онколог предупредил, что во многих случаях рак глаза долго протекает бессимптомно и явные признаки заболевания проявляются лишь на поздних стадиях. При подозрении на онкологическую проблему глаза необходимо оперативно обратиться к офтальмологу, так как опухоль может привести к необратимой потере зрения, подчеркнул Иванов.

Ранее врач-офтальмолог Наталия Боша предупредила, что слишком частое использовать капель от сухости глаз может привести к переизбытку влаги и развитию отека роговицы. По словам специалиста, в первую очередь это касается капель с консервантами в составе.