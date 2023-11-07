Онколог развеял миф о связи рака и травм родинок Онколог Астраханцев: травмы родинок не всегда вызывают рак

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Убеждение, что травмы родинок неизбежно приводят к раку, является не более чем мифом, заявил онколог-химиотерапевт Максим Астраханцев. В беседе с РИАМО специалист пояснил, что травмы невуса не всегда вызывают онкологию, но при этом могут приводить к таким неприятным последствиям, как кровотечения, шрамы или инфекции.

Существует распространенное заблуждение, что травмы родинок обязательно приводят к развитию рака. Однако на самом деле это утверждение не является полностью корректным, — подчеркнул врач.

Онколог сравнил травмирование родинок со сканированием документа. Если делать копию каждой новой распечатки, текст будет становится нечитаемым. Также происходит и с родинками: при постоянных повреждениях риски развития раковых клеток после восстановления увеличиваются. Астраханцев порекомендовал обратиться к медикам в случае, если человек случайно травмировал невус. Гистологический анализ позволит узнать, была ли родинка злокачественной.

Онколог Евгений Черемушкин ранее рассказал, что покраснения и шелушения на коже могут быть первыми признаками онкологического заболевания. По его словам, рак кожи является одним из самых распространенных видов болезни.