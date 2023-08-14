Онколог рассказала, какие образования на коже могут привести к раку Онколог Антонова: к раку могут привести пигментная ксеродерма и кожный рог

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Некоторые новообразования на коже человека могут перейти из доброкачественного состояния в злокачественное, основными из них являются кератоакантома, старческая кератома, пигментная ксеродерма и кожный рог, рассказала в беседе с «Москва 24» дерматолог-онколог Ольга Антонова. По ее словам, эти образования могут быть предвестниками развития онкологии, а потому при их обнаружении необходимо как можно скорее обратиться к специалисту.

Среди таких новообразований — кератоакантома, представляющая собой круглый или овальный узел красновато-синего или телесного цвета. В центре он имеет углубление, заполненное роговыми массами, — описала новообразование врач.

Старческая керантома представляет собой пятно диаметром около 2,5 см, которое на протяжении длительного времени может уплотняться и покрываться коркой, а затем менять окрас с желтого на темно-коричневый, рассказала дерматолог. Пигментной ксеродермой называется группа пятен, которые впоследствии перерастают в бородавчатые разрастания. Кожный рог — образование желтого цвета с красной каймой и формой конуса, возникающее исключительно на октрытых участках тела. При обнаружении чего-то подобного необходимо срочно обратиться к врачу, предупредила Антонова.

Специалист проведет гистологическое исследование и определит, есть ли риск развития онкологии. Если новообразования вовремя удалить, они не переродятся в злокачественную опухоль, — рассказала дерматолог.

Ранее врач-онколог Евгений Черемушкин назвал лучшим средством борьбы с раком раннее выявление и адекватное лечение. По его словам, успехи, особенно в иммунотерапии и таргетном лечении, позволяют если не говорить о выздоровлении, то длительно контролировать ситуацию в тяжелых опухолевых процессах.