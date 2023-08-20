Онколог рассказала, как связаны цирроз и рак печени Онколог Марьенко заявила, что цирроз печени может привести к раку

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Цирроз печени часто приводит к гепатоцеллюлярной карциноме — одной из наиболее распространенных злокачественных опухолей, сообщила «Известиям» врач-онколог Анастасия Марьенко. Специалист отметила, что уровень смертности от цирроза печени за последние десятилетия значительно возрос. Заболевание входит в список шести основных причин смерти граждан в развитых странах.

Симптомами цирроза печени могут быть слабость, сонливость, потеря аппетита, тошнота, боли под правым ребром, увеличение живота из-за скопления жидкости в брюшной полости, отеки на ногах, желтуха, кожный зуд и одышка.

Цирроз печени представляет собой хроническое заболевание, при котором ткань разрушается и замещается рубцами, что приводит к нарушению функций этого органа. Вирусные гепатиты и злоупотребление алкоголем являются причинами цирроза в 75–80% случаев, — сказала Марьенко.

Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов ранее сообщил, что нужно ежедневно употреблять в пищу овощи, чтобы уменьшить вероятность возникновения рака кишечника. По словам специалиста, в рационе обязательно должна присутствовать клетчатка, которая помогает избежать рака кишечника, легких и предстательной железы.

Врач-онколог Евгений Черемушкин назвал лучшим средством борьбы с раком его раннее выявление и адекватное лечение. По словам медика, успехи, особенно в иммунотерапии и таргетном лечении, позволяют если не говорить о выздоровлении, то длительно контролировать ситуацию в тяжелых опухолевых процессах.