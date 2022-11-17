Онколог рассказала, где находятся самые опасные родинки Онколог Машкова назвала родинки на стопах, ладонях и слизистых самыми опасными

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Некоторые родинки требуют незамедлительного удаления из-за риска перерождения в злокачественные образования, рассказала «Газете.Ru» врач онколог-дерматолог высшей категории клиники Ольга Машкова. Она пояснила, что это касается тех родинок, которые находятся на стопах ног, ладонях и слизистых. По ее словам, такое расположение родинок считается пограничным и делает их первыми претендентами на перерождение в меланому.

Также может доставить человеку проблемы любая родинка на теле, лице, на волосистой части головы, если она большого размера с неровными краями или если со временем она увеличивается в размерах или подвергается прямому ультрафиолетовому излучению, — отметила Машкова.

Она посоветовала обратиться к врачу, если родинка или кожа вокруг нее изменилась, стала болеть или воспалилась. В этих случаях специалист порекомендует удалить невус. Удалению также подлежать родинки, которые увеличили или потеряли равномерную пигментацию, а также те, на поверхности которых появились маленькие узелки.

Британские онкологи из организации по исследованию рака Cancer Research ранее рассказали про несколько способов определить рак кожи на вид. По словам экспертов, одним из симптомов является внезапное появление новой родинки или перерождение старой. Специалисты отметили, что меланома может выглядеть как плоское красное шелушащееся пятно.