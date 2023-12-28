Онколог рассказала, безопасно ли беременеть после рака молочной железы Онколог Шорина: при беременности после рака необходим контроль врачей

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Многие исследования доказали, что беременность после рака молочной железы безопасна и не влияет на прогноз выживаемости, заявила врач-онколог Марина Шорина. В разговоре с ИА SM.News специалист подчеркнула, что при этом беременной женщине потребуется постоянный контроль за состоянием здоровья со стороны медиков.

Подавляющее большинство исследований показывает, что беременность после лечения рака молочной железы безопасна и не ухудшает прогноз выживаемости. <...> Перенесенное лечение рака молочной железы может повредить яичники и яйцеклетки, поэтому в ходе всего периода беременности и после родов пациентка должна быть под пристальным наблюдением врачей, — уточнила онколог.

Она отметила, что важно консультироваться со специалистами по поводу оптимального времени для зачатия. При планировании беременности женщине следует проконсультироваться с онкологами, гинекологами и репродуктологами. Шорина напомнила, что на ранних стадиях рак молочной железы эффективно поддается лечению.

Акушер-гинеколог Любовь Ерофеева ранее посоветовала срочно обратиться к маммологу при тянущих болях в груди. Врач уточнила, что также поводом пройти обследование являются образования внутри молочной железы и выделения.