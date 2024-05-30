Онколог рассказал, почему Заворотнюк не смогла побороть рак головного мозга Онколог Черемушкин: сгубившая Заворотнюк глиобластома практически не лечится

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сгубившая актрису Анастасию Заворотнюк глиобластома практически не поддается лечению, заявил в разговоре с NEWS.ru врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин. Специалист отметил, что, если опухоль большая и продолжает расти после лечения, шансы на выздоровление минимальные.

Если опухоль большая и продолжает расти после проведенного лечения, то тут шансы на выздоровление минимальные. Анастасия Заворотнюк по факту получала одни из лучших методов лечения, но болезнь продолжала прогрессировать, как и у многих других пациентов с таким же диагнозом, — пояснил Черемушкин.

По его словам, то, что Заворотнюк смогла прожить пять лет, — это относительный успех врачей. Кроме того, он отметил, что актриса проявила стойкость во время болезни. Врач добавил, что при некоторых видах опухолей, в том числе и раке головного мозга, медики не могут давать никаких гарантий.

То, что она прожила последние пять лет, — это относительный успех врачей, которые помогли ей это сделать. Также стоит отметить стойкость, с которой актриса столько всего пережила. Но, к сожалению, есть виды опухоли, включая рак головного мозга, которые очень трудно лечатся. Мы также выражаем соболезнования семье актрисы и благодарность тем врачам, которые на протяжении многих лет помогали Анастасии, — заключил Черемушкин.

Отец Жанны Фриске Владимир ранее предположил, что родные Заворотнюк не хотели показывать, как выглядит болеющая звезда «Моей прекрасной няни» из-за ее изменившегося внешнего вида. Он убежден, что близкие Заворотнюк оказывали ей очень качественный уход.