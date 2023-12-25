Онколог рассказал, почему россияне стали реже лечить рак за границей Онколог Пылев: россияне все чаще стали доверять отечественным онкологам

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В России растет число граждан, доверяющих отечественным специалистам в области онкологии, рассказал в беседе с ИА SM.News врач-онколог кандидат медицинских наук Андрей Пылев. По его словам, с 2018 года пятилетняя выживаемость пациентов с раковыми заболеваниями увеличилась на 5,5%, сегодня практически не уступая ситуации в Израиле и ФРГ.

Не существует секретных израильских, немецких, американских принципов и подходов к лечению онкозаболеваний. <...> Сейчас они сходятся на 99%. Люди больше не ездят за передовыми технологиями и препаратами за рубеж, так как теперь все это доступно в России, — подчеркнул врач.

Он отметил, что российские пациенты сегодня выбирают зарубежную медицину только в исключительных случаях, например при дефиците времени. Медик посоветовал прежде, чем принимать решение о лечении за рубежом, попробовать реализовать те же самые опции в российских клиниках. Это, как правило, оказывается гораздо более доступным и не менее результативным.

Онколог рассказал, что часть схем лечения была успешно адаптирована по программе импортозамещения. В результате отдаленная выживаемость пациентов стала существенно выше благодаря улучшению алгоритмов обследования и лечения, а также росту доступности обследования для пациентов в государственных онкоцентрах.

Ранее врач-онколог Михаил Странадко рассказал, что увеличение объема жировой ткани в организме приводит к нарушению кровообращения, что впоследствии может стать причиной рака простаты. По словам медика, это связано с особенностями строения предстательной железы.