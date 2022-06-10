Онколог рассказал об ошибках в питании, которые могут спровоцировать рак Онколог Хатько: дефицит клетчатки в рационе может стать причиной развития рака

Фото: Авилов Александр/АГН «Москва»

Дефицит клетчатки в рационе, которая содержится в овощах и фруктах, может стать причиной развития рака из-за застоя пищи в организме, заявил онколог и академик РАН Игорь Хатько. Также он призвал россиян в беседе с KP.RU не злоупотреблять солью, так как чрезмерное употребление этого ингредиента провоцирует развитие рака желудка.

Еще Гиппократ говорил, что есть болезни от факторов внешней среды, а есть — от образа жизни. На основании крупных научных исследований определены именно пищевые факторы, которые повышают риск развития рака. Это не миф, а доказанные наукой факты, — подчеркнул Хатько.

По его словам, большое количество переработанного красного мяса в рационе также может вызвать развитие онкологических заболеваний. В качестве аргумента своей точки зрения медик привел данные исследования, согласно которому в регионах, где жители склонны к мясному рациону, зарегистрировано больше злокачественных опухолей прямой кишки.

Ранее онколог Александр Серяков заявил, что вирус папилломы человека (ВПЧ), передающийся половым путем, при попадании в женский организм может спровоцировать рак шейки матки. В связи с этим он порекомендовал девушкам заниматься защищенным сексом и по возможности сделать прививку от этого заболевания.