https://static.news.ru/photo/2ad02038-d7a8-11e9-abc7-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Лечение пациентов с опухолью головного мозга, которая, предположительно, есть у Анастасии Заворотнюк, заключается в терапии, способной продлить жизнь. Больные с таким диагнозом живут в среднем около двух лет, сообщил врач-онколог Андрей Пылёв.

Если терапия проводится, то продолжительность жизни составляет два года. Бывали случаи, когда пациенты проживали пять лет, но это скорее исключение из правил, — заявил он в беседе с телеканалом « Звезда ».

Он отметил, что глиобластома — это крайне агрессивная опухоль, которая плохо поддаётся лечению. Пациенты сталкиваются с головокружением, слабостью, частой утомляемостью, снижением слуха и зрения, а также с нарушением двигательной активности. Симптомы болезни зависят от области мозга, в которой расположено злокачественное образование. В целом выжить с таким недугом невозможно, считает специалист.

Если удаление возможно, то проводится операция и пациент получает лучевую, химиотерапию и медикаменты. При неоперабельной опухоли варианты лечения тоже возможны. Если это глиобластома — вылечиться и прожить всю жизнь невозможно, — резюмировал он.

О тяжёлом состоянии Заворотнюк стало известно 13 сентября. СМИ сообщали, что звезду доставили в реанимацию одной из московских клиник с отёком мозга. 15 сентября актриса перестала дышать самостоятельно, и её подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Ранее известный продюсер Андрей Разин рассказал, что могло стать причиной болезни. По его словам, в развитии онкологии у звезды сериала «Моя прекрасная няня» виновата новая методика омоложения, писал News.ru.