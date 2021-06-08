Врач рассказал о факторе, увеличивающем риск развития рака на 20%

https://static.news.ru/photo/1b5c850a-c82a-11eb-91ce-96000091f725_660.jpg Андрей Каприн Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный директор НМИЦ радиологии, главный внештатный специалист — онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн рассказал о факторе, которые увеличивает риск развития рака на 20%. По словам врача, таковым является выкуривание более пяти сигарет в день, передаёт ТАСС.

Выкуривание больше пяти сигарет в день на 20% повышает риск развития онкологических заболеваний, — сказал специалист.

Отвечая на вопрос, как предотвратить риск развития онкологии, медик заметил, что нужно вести здоровый образ жизни, а также регулярно проверяться у медиков. В частности, проходить диспансеризацию в соответствии с возрастом.

Эксперт также добавил, что не стоит злоупотреблять алкоголем и красным мясом, нужно вести подвижный образ жизни, следить за индексом массы тела и при необходимости бороться с ожирением.

Ранее врач-невролог Александр Евдокимов заявил, что нервный тик может быть признаком онкологического заболевания. При этом возможной причиной непроизвольного подёргивания верхнего или нижнего века являются проблемы центральной и периферической нервных систем.