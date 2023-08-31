Онколог рассказал, о чем говорят розовые пятна на коже Онколог Романов: розовые пятна на коже могут говорить о базальноклеточном раке

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Существуют немеланомные виды онкозаболеваний, распознать которые сложно, так как внешне они выглядят обычными косметическими дефектами, рассказал в беседе с aif.ru кандидат медицинских наук, врач-радиотерапевт, заместитель гендиректора онкологической клиники по научной работе Денис Романов. По его словам, если исключить меланому и разнообразные экзотические варианты, то наиболее распространенными видами злокачественных опухолей кожи являются базальноклеточный рак (базалиома) и плоскоклеточный рак. Заболевание может проявляться в виде розовых пятен на коже.

Как рассказал специалист, в целом, при появлении на коже пятна розового или красного цвета, покрытого коркой, растущего, изъязвляющегося, кровоточащего, необходимо обратиться за советом к онкологу.

Врач отметил, что причиной возникновения и развития злокачественных опухолей кожи может быть воздействие ультрафиолета или ионизирующего излучения, причем в зоне риска чаще оказываются блондины и рыжие, люди со светлой кожей. Способствуют онкопроблемам воздействие канцерогенов, химические и термические травмы, курение и иммунодефицит. Также стоит внимательно относиться к себе носителям вируса папилломы человека.

По словам эксперта, опасность немеланомных видов рака сильно зависит от стадии, на которой начато лечение, качества лечения, индивидуальных особенностей пациента и самой опухоли. При этом базальноклеточный рак кожи можно назвать малоопасным заболеванием: он крайне редко метастазирует (реже 0,1% случаев), растет опухоль медленно и в большинстве случаев достаточно легко излечима хирургическими или лучевыми методами. Это же касается и плоскоклеточного рака, общая выживаемость при лечении которого составляет около 98%.

Для профилактики онкозаболеваний Романов посоветовал не злоупотреблять пребыванием на солнце и в солярии, а также не стесняться показать компетентному врачу беспокоящие участки кожи.

Ранее врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин рассказал, что риск возникновения онкологического заболевания во многом зависит от возраста человека. По его словам, это обусловлено ослаблением иммунного контроля, а также системными взаимоотношениями в организме.