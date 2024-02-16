Онколог рассказал, как снизить риск возникновения рака Онколог Сулиманов: курение вызывает более 10 форм рака

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Хорошим шансом снизить риск возникновения онкологических заболеваний является отказ от вредных привычек и ведение здорового образа жизни, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» врач-онколог Магомед Сулиманов. Он подчеркнул, что более 10 форм рака возникают из-за курения.

Курение является основной причиной более 10 форм рака, в том числе рака легкого, гортани, пищевода, печени, поджелудочной железы, почек, лейкемии и других. <...> От рака легкого ежегодно умирает около миллиона человек, или каждый третий курильщик. Единственная спасительная мера, которая может помочь предупредить развитие страшной болезни, — это полный отказ от сигарет, — подчеркнул врач.

Он добавил, что помимо активных курильщиков в группу онкологических рисков входят также и пассивные курильщики. Кроме того, опасность для здоровья исходит от солнечных лучей: активный ультрафиолет агрессивно действует на здоровые клетки, провоцируя развитие разных форм рака кожи, в том числе меланомы. Чтобы этого не произошло, эксперт посоветовал отказаться от посещения солярия и загара под солнцем с 10 до 16 часов, летом отдавать предпочтение одежде, отражающей лучи, и использовать кремы с SPF-фильтрами.

Также онколог рассказал о пользе физической активности в профилактике рака. Так, 150 минут еженедельной умеренной нагрузки или 75 минут активных тренировок значительно снижают риски колоректального рака, рака простаты, поджелудочной железы и пищевода. Кроме того, физические нагрузки защищают от ожирения, повышающего риски рака молочной железы у женщин.

Еще одним способом профилактики онкологических заболеваний Сулиманов назвал здоровое питание. Овощи, зелень, мясо птицы и рыба с высоким содержанием омеги-3 заметно снижают воспалительные процессы в организме, которые являются триггерами рака.

Ранее врач-онколог Кирилл Киргизов предупредил, что бледность, склонность к кровотечениям и боли в костях могут указывать на наличие у ребенка рака. Специалист подчеркнул, что среди симптомов онкологических заболеваний также выделяют затрудненное дыхание, повышенное потоотделение по ночам и косоглазие.