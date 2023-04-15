Онколог рассказал, чем раковые клетки опасно отличаются от остальных Онколог Братик: раковые клетки отличаются от остальных бесконечным делением и разрушительным воздействием

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Раковые, то есть злокачественные, клетки отличаются от остальных способностью к бесконечному делению и разрушительных действием на внутренние органы, рассказал NEWS.ru онколог Александр Братик. Медик добавил, что такие клетки организм воспринимает как свои собственные и не уничтожает их, как это бывает с другими мутациями

У злокачественных клеток, которые организм воспринимает как свои собственные, есть только три дефекта, которых нет у других: способность к бесконечному делению, легкое отрывание от первичной, материнской опухоли и распространение по всему телу, образуя дочерние метастазы, разрушительное действие на органы, на которые они воздействуют, — подчеркнул Братик.

Врач отметил, что злокачественные клетки образуются в большинстве тканей человеческого тела. По его словам, из-за этого опухоль может возникнуть в любом жизненно важном органе.

Ранее терапевт Дмитрий Окунев рассказал «Известиям», что людям, у которых есть родинки, а также обладают светлой кожей, следует регулярно обследовать их, так как существует угроза онкологического заболевания. Он добавил, что в группе риска также люди, чьи родственники болели раком кожи. По его словам, люди должны обращать особое внимание родинкам, которые не имеют четких границ, асимметричны и с рваными краями.