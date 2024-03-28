Онколог раскрыл, как определить опасные родинки Онколог Иванов: наибольшую опасность представляют средние и крупные родинки

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Определить опасность родинки можно по ее размеру: риски представляют средние и крупные невусы, предупредил врач-онколог Антон Иванов. В беседе с «Газетой.Ru» специалист подчеркнул, что такие родинки имеют склонность к перерождению в меланому. Стоит обратить особое внимание на невусы, размер которых больше 1,5 мм.

Невусы различаются по размеру: мелкие занимают площадь до 1,5 мм, средние — до 10 мм, а крупные — более 10 мм. Склонность к перерождению в меланому имеют, как правило, средние и крупные родинки, — пояснил врач.

Также стоит незамедлительно обратиться к врачу-дерматологу, если родинка изменила окрас или текстуру. Опасность представляют сильное разрастание невуса в длину или высоту, уплотнение, покраснение и шелушение. Иванов уточнил, что на злокачественные процессы могут указывать кровотечение, болезненные ощущения, зуд и жжение.

Онколог ранее рассказал, что выявить самостоятельно рак почек на ранней стадии практически нереально, онкология обнаруживается случайно при профилактической диагностике, когда нередко уже есть метастазы. По словам врача, когда опухоль достигает крупных размеров, то у пациентов возникает повышенное давление, темная моча и ноющая боль в области почки.