Онколог предупредила о смертельной опасности папиллом на теле Онколог Сулима: некоторые виды папиллом могут быть предвестниками рака шейки матки

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Некоторые виды папиллом на теле могут быть вполне безопасными, в то время как другие являются предвестниками рака шейки матки, заявила онколог Татьяна Сулима. Она предупредила, что вирус папилломы человека (ВПЧ) после попадания в организм остается в нем навсегда, пишет Lenta.ru.

В большинстве случаев причиной заражения инфекцией является незащищенный половой акт. Бытовой способ заражения при вирусной инфекции практически исключен. В редких случаях возможны риски при ярко выраженном снижении иммунитета и стрессах, — добавила Сулима.

Она напомнила, что папилломы — это образования вирусной природы, а значит, важно лечить не только проявления ВПЧ, но и воздействовать на их первопричину. При этом вирус после попадания в организм человека впадает в спячку. Он «просыпается» в первую очередь из-за снижения иммунитета, острого хронического стресса, нехватки витаминов и повреждения кожи, резюмировала Сулима.

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