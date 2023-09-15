Онколог предупредил о смертельной опасности витамина С Онколог Беджанян: витамин С может быть мощным стимулятором роста опухолей

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Витамин С может оказаться мощным стимулятором роста злокачественных опухолей, заявил в беседе с KP.RU заведующий отделением абдоминальной хирургии и онкологии Научно-клинического центра № 2 РНЦХ им. академика Б. В. Петровского доктор медицинских наук Аркадий Беджанян. По его словам, витамин С оказывает влияние на процесс под названием ангиогенез, при котором кровеносные сосуды активно питают раковые клетки полезными веществами, способствуя их разрастанию.

Ангиогенез — это образование новых кровеносных сосудов из уже существующих. <...> При раке новые кровеносные сосуды питают опухоли, помогают им расти и распространяться, — пояснил медик.

Он добавил, что, согласно данным экспериментов, витамин С активизирует работу определенного гена, который, в свою очередь, усиливает ангиогенез в опухоли. Однако, по его словам, в этом вопросе необходимы дальнейшие исследования. Так, многое может зависеть от дозы витамина и от состояния человека, который его принимает.

Эксперт добавил, что в онкологическом сообществе вообще настороженно относятся к витаминным добавкам, так как они способствуют росту тканей, в том числе и опухолевых клеток.

Так что обычно мы рекомендуем своим пациентам во время лечения избегать приема витаминов, чтобы исключить риск прогрессирования рака, — подчеркнул онколог.

Ранее академик РАН, доктор медицинских наук Ирина Поддубная рассказала, что одним из видов онкологических заболеваний крови является хронический лимфолейкоз (ХЛЛ). По ее словам, сегодня в России около четырех тысяч пациентов с этим диагнозом, при этом ХЛЛ, традиционно считающийся болезнью пожилых, все чаще выявляется среди людей относительно молодого возраста.