Онколог посоветовала есть грейпфруты для профилактики рака Онколог Магомедова: для профилактики онкологии в рацион надо включить грейпфруты

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Если регулярно есть цитрусовые, включая грейпфруты, а также бобовые и необработанные овощи, можно снизить риск развития онкологических заболеваний, рассказала Lenta.ru онколог Хамис Магомедова. По ее словам, грейпфруты содержат вещества, помогающие очистить организм от канцерогенов.

В грейпфрутах содержатся монотерпены — вещества, помогающие очистить организм от канцерогенных соединений. В апельсинах и лимонах также присутствует лимонен — углеводород, стимулирующий работу лимфоцитов, что позволяет бороться с опухолевыми клетками, — объяснила она.

Помимо цитрусовых онколог посоветовала есть необработанные овощи, которые содержат большое количество клетчатки и помогают избежать проблем с весом. Клетчаткой богаты брюссельская капуста, морковь, брокколи, а также ягоды и фрукты: бананы, груши, яблоки, малина и ежевика. Рекомендуется добавить в рацион цельнозерновые продукты: коричневый рис, цельнозерновой хлеб, гречку, киноа и амарант. В них много клетчатки, белка, антиоксидантов и витаминов, снижающих вероятность образования злокачественных опухолей.

Также, по словам Магомедовой, следует употреблять бобовые продукты (фасоль, горох), сухофрукты, сыр тофу, миндаль, фундук, фисташки, кешью, грецкие орехи и богатые омега-3 жирными кислотами скумбрию, лосося и морские водоросли. Эти продукты служат источником белка растительного происхождения.

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