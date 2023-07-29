Онколог перечислила основные причины рака Онколог Азизова назвала основными причинами развития рака вредные привычки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вредные привычки, такие как, например, курение, способствуют развитию рака, рассказала в разговоре с «Мослентой» врач-онколог Видновской РКБ Гузаль Азизова. По ее словам, риск развития поражения легких также повышает вдыхание воздуха в загрязненной атмосфере.

На первом месте стоит, конечно, курение, в том числе и пассивное. Другими провоцирующими факторами могут быть контакт с канцерогенными веществами, вдыхание радона и волокон асбеста, наследственная предрасположенность, радиоактивное облучение, наличие хронических заболеваний органов дыхания и эндокринных патологий, вирусные инфекции и загрязнение атмосферы, — рассказала Азизова.

Она добавила, что профилактика заболевания проста: необходимо отказаться от вредных привычек и придерживаться здорового образа жизни. Онколог отметила, что важную роль в поддержании здоровья играет сбалансированное питание, ежедневные физнагрузки и прогулки на свежем воздухе.

Азизова подчеркнула, что для снижения риска развития онкологии важно вовремя лечить бронхиальные заболевания, чтобы они не переходили в хроническую форму. Также она напомнила о необходимости использовать респираторы и маски во время на вредном производстве.

Ранее онколог Евгений Черемушкин рассказал, что симптомы рака брюшной полости выражаются на поздних стадиях. По его словам, к таким симптомам относятся постоянное вздутие живота, потеря аппетита, тошнота, регулярные запоры или диарея, а также частые боли в животе.