Онколог перечислил семь признаков рака мозга Онколог Борзяница назвал проблемы с памятью возможным симптомом рака мозга

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Рак головного мозга — онкологическое заболевание, которое может иметь серьезные последствия для множества важных способностей человека, в том числе речи, памяти, двигательных навыков и мышления, рассказал в беседе с LIFE.ru врач-онколог Станислав Борзяница. По его словам, первыми симптомами опасной болезни могут быть головные боли, которые впоследствии развиваются в проблемы с памятью и даже в расстройства личности.

Рак головного мозга может не иметь симптомов в начале развития. Нередко его находят при обследованиях по поводу других заболеваний, не связанных с онкологией, — рассказал врач.

Среди основных симптомов опухоли мозга эксперт выделил головную боль, судороги, слабость или онемение в конечностях, нарушение координации, нарушения зрения и речи, проблемы с памятью, расстройство личности. При этом, по его словам, такие признаки могут свидетельствовать и о других заболеваниях, не связанных с онкологией. Поэтому необходимо регулярно проходить комплексное медицинское обследование с такими методами диагностики, как компьютерная томография с контрастом (КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ) и взятие образцов из опухоли (биопсия).

Гарантированно избежать этого заболевания невозможно, но можно повысить шанс на раннее выявление болезни, если следить за здоровьем. Злокачественные опухоли лучше всего поддаются лечению на первых стадиях, — подчеркнул специалист.

Он признал, что как таковой профилактики рака головного мозга не существует, однако уменьшить вероятность развития опухолей поможет отказ от вредных привычек, здоровый образ жизни и внимательное отношение к своему здоровью.

Ранее врач-онколог Евгений Черемушкин рассказал, что злоупотребление переработанными продуктами, например, жареным мясом, повышает риск возникновения рака кишечника. По словам эксперта, в рацион необходимо добавлять фрукты и овощи, содержащие большое количество клетчатки.