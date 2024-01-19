Онколог перечислил основные причины развития рака желудка Онколог Балкаров: употребление алкогольных напитков может вызвать рак желудка

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Употребление алкогольных напитков, курение, генетическая предрасположенность и канцерогены в пище являются одними из основных причин развития рака желудка, рассказал врач-онколог Беслан Балкаров. В беседе с «Газетой.Ru» специалист отметил, что этиловый спирт и токсичные вещества, которые содержатся в сигаретах, вызывают острые эрозивные процессы в организме.

Алкогольные напитки и табак — мощные провокаторы онкологии ЖКТ. Этиловый спирт и токсичные канцерогены, содержащиеся в сигаретах, вызывают острые эрозивные процессы в желудке, которые со временем могут перерасти в рак желудка, — отметил врач.

Спровоцировать развитие онкологии могут копченые, жареные, острые блюда, а также нитриты и нитраты, содержащиеся в овощах, фруктах, вяленых продуктах, пиве и сырах. Балкаров уточнил, что важно следить не только за своим рационом, но и за соблюдением режима питания: переедания и быстрые перекусы вместо полноценного приема пищи чреваты нарушениями правильной работы желудка. Кроме того, к раку может привести колонизация желудка бактерией Helicobacter pylori.

Врач-терапевт Андрей Кондрахин ранее рассказал, что стоматит может быть как следствием инфекционных заболеваний, так и предвестником онкологических проблем. По его словам, также это заболевание может быть связано с проблемами с желудком.