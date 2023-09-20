Онколог оценила риск возникновения рака из-за бытовой химии Онколог Гутиева назвала маловероятным возникновение рака из-за бытовой химии

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Выводы американских ученых о том, что вещества в бытовой химии способствуют возникновению онкологических проблем у женщин, являются неоднозначными, рассказала в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» врач-онколог Эмма Гутиева. По ее словам, вещества, названные в исследовании опасными, присутствуют практически везде в современном мире, поэтому вероятность возникновения рака из-за них невелика.

Фенолы и парабены являются доказанными химическими канцерогенами, однако они встречаются повсеместно, и доказать, откуда конкретно и в каком количестве они влияют на организм, очень сложно. Эти вещества находятся и в дезодорантах, и в пластмассе, и в выхлопных газах, и в косметике, — отметила эксперт.

Она назвала бытовую химию неспособной стать причиной возникновения и развития рака. Опасные элементы в ней действительно присутствуют, но их воздействие на организм человека с точки зрения онкологии имеет минимальный эффект.

В свою очередь врач-дерматолог Наталья Жовтан рассказала изданию, что средства бытовой химии способны навредить здоровью, но в другой области.

Есть риск спровоцировать сухость, повреждение гидролипидной мантии кожи и вызвать дерматит или экзему. Кроме того, при осаждении или вдыхании паров средств для очищения санфаянса можно получить не только раздражение слизистых дыхательных путей или глаз, но и повреждение кожи лица, — предупредила медик.

Ранее врач Елена Малышева рассказала, что повышение уровня кальцитонина в организме может указывать на развитие рака щитовидной железы. По ее словам, уровень этого белка можно проверить, сдав соответствующий анализ.