Онколог объяснил, в чем заключается особое коварство рака печени Онколог Пылев: рак печени наиболее трудно поддается диагностированию

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Наиболее труднодиагностируемым заболеванием считается рак печени, рассказал в беседе с «МК в Питере» врач-онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пылев. Он подчеркнул, что также этот орган является мишенью для метастазов от большинства опухолей, образующихся в брюшной полости.

Если орган дренируется системой воротной вены, то есть по нему оттекает кровь, то вероятность метастазирования увеличивается до 50%. Это, например, желудочно-кишечный тракт или поджелудочная железа, — пояснил специалист.

Он также рассказал, что злокачественные опухоли, возникающие внутри печени, подразделяются на два вида — гепатоцеллюлярный и холангиоцеллюлярный рак. Первый развивается из самих клеток печени — гепатоцитов. Второй вариант возникает из мутирующих клеток желчных протоков.

Рак печени вызывается, в первую очередь, циррозом на фоне гепатитов В и С, которые, в свою очередь, являются следствием нездорового образа жизни, в том числе курения, злоупотребления алкоголем, острой, копченой и жирной пищей, а также фастфудом, продолжил эксперт.По его словам, слишком большое количество сладкого также негативно влияет на состояние печени.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что полный отказ от употребления алкоголя положительно скажется на здоровье печени. Специалист подчеркнула, что на фоне употребления алкоголя у многих возникает ожирение печени.