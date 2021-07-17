Онколог объяснил, как выявить рак кишечника

Врач-колопроктолог больницы № 9 Санкт-Петербурга Анатолий Недозимованый перечислил первые признаки рака толстой кишки. Об этом сообщает портал «Доктор Питер».

Специалист утверждает, что болезнь почти незаметна на ранних стадиях, но есть такой тревожный симптом, как расстройство стула. Также возможны кровотечения, слизь в стуле, ощущение инородного тела в заднем проходе, ложные позывы к дефекации или её затруднения.

Недозимованый рекомендует проводить для проверки фиброколоноскопию раз в пять лет после наступления 40 лет, даже если нет жалоб. Раз в год нужно сдавать иммунохимический тест на скрытую кровь в кале.

Многие пациенты воспринимают диагноз «рак» как приговор, хотя при современном уровне развития медицины это совсем не так. Но применительно к статистике выживаемости пациентов с раком толстой кишки в России поводы для таких страхов действительно есть: более 30% пациентов с впервые выявленным колоректальным раком умирают в течение первого года от постановки диагноза, — добавил врач.

Ранее вирусолог Сергей Нетёсов назвал новые симптомы у болеющих коронавирусом. По словам учёного, участились желудочно-кишечные симптомы, а нарушение вкуса и обоняния стало встречаться реже.